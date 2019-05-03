Работники ТОО «СпецАвтотранспорт» бьют тревогу. Шымкентцы годами не платят за вывоз мусора.

Несмотря на снижение тарифа за вывоз мусора на 12 процентов для физических лиц, есть жители города миллионника, которые годами не платят. При этом многие скрывают реальное число членов семьи.

Свалки во дворах стали обычным явлением, — говорит жительница Шымкента Жиенкуль Жазыкбаева. Неравнодушная горожанка возмущена тем, что шымкентцы не могут даже донести пакеты с мусором до контейнеров.

«Вот только два пакета нашла во дворе отнесла на мусорку. Вон, сами видите, у подъезда оставили полиэтиленовый пакет с бытовыми отходами. Умудряются мусор бросить в урны возле скамеек. Двор у нас общий для общежития и для двух многоэтажек. Порой ругаю, зачем модно одеваться и краситься, если вокруг бросать везде мусор. Лучше бы скромнее были, но следили бы за чистотой города».

Вывозом мусора в Шымкенте занимаются несколько коммунальных предприятий. Предприятие обслуживает жителей Абайского, Каратауского и Енбекшинского районов. Только тех, кто заключил договор. С нового года ТОО «Спецавтотранспорт» снизил тариф для физических лиц на 12 процентов. Жители многоэтажек за каждого члена семьи платят 150 тенге в месяц. Жильцы частного сектора — 176 тенге. Снижение цены, на общее количество собранных средств это впрочем не повлияло. Горожане как не платили, так и не платят.

Хадиша Тажибаева, начальник абонентского отдела ТОО «СпецАвтотранспорт»: «Большинство владельцев скрывают реальное количество членов семьи. Проблема существует и в домах с квартирантами. Парадокс! Узнаем, что человек там жил, когда он умирает. К нам тогда бегут, несут свидетельство о смерти, чтобы исключить. И ни разу не было случая, когда принесли свидетельство о рождении. Люди не могут понять, что качество работы коммунальных служб напрямую зависит от их отношения к чистоте и порядку самих жителей».

Не просто собрать деньги за вывоз мусора с частного сектора. Жители Зеленой балки все как один уверяют, что мусор они вывозят сами. До тех пор, пока горожане будут скрывать реальное число проживающих, коммунальщики будут нести убытки. Скоро «СпецАвтотранспорт» полностью перейдет на безналичный расчет. Многим шымкентцам сложно устоять будет против соблазна скрыть точное количество проживающих.

Шынар Оразова