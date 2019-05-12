По словам К. Ускенбаева, ограничений по срокам проживания не ставилось изначально.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, сколько времени может проживать многодетная семья в арендном жилье, выданном в рамках социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық».

«Закон о жилищных отношениях действительно социально направленный. Это идеология и политика нашего государства, поэтому как таковых параметров мы не ставили. Например, получил человек арендное жилье и будет жить там до совершеннолетия или до какого-то определенного возраста – таких ограничений мы не ставили», — сказал он.

При этом, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития отметил, что проживать неограниченное количество времени в этой квартире могут лишь те члены семьи, которые будут изначально прописаны в договоре.

«Единственное, у нас в подзаконных актах будут расписаны правила о том, что эту квартиру получает именно то количество людей поименно в соответствии с ИИНами (прим. – индивидуальный идентификационный номер), которые прописаны. Кто получил квартиру, поименно, они имеют полное право жить в этой квартире столько, сколько пожелают. Никто их оттуда не будет выселять. Они будут жить там до тех пор, пока не улучшат свои жилищные условия и не переедут в другое жилье», — подчеркнул К. Ускенбаев.

Кроме того К. Ускенбаев уточнил, что выселение жильцов может наступить только при наличии определенных нарушений проживания.

«Если жильцы в течение 6 месяцев не производят оплату коммунальных платежей, намерено производят порчу имущества, занимаются переоборудованием жилья под какие-то другие цели – магазин или хостел, либо же сдают в аренду», — резюмировал К. Ускенбаев.