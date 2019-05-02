Технические работники тюлькубасских школ, выведенные из штата распоряжением акима области, заявили о своём несогласии с принятым решением. Опасаясь остаться без работы, они пришли к стенам районной администрации.

Кухрабочие, технички и охранники всего более семисот человек теперь должны трудоустраиваться в частные компании. Но как утверждает местная администрация, никто из работников не пострадает.

Школьный персонал технических работников Тюлькубаса, забыв о работе, собрался возле здания районной администрации. Вахтёры, охранники и уборщицы, покинув рабочие места в бюджетных организациях, теперь будут трудоустраиваться в частные предприятия. И эта перспектива их пугает. Техработники уверены — или они потеряют в зарплате, либо вообще останутся без работы.

Маржан Миятбекова, техработница: «Нам сказали хотите или не хотите, но в мае вы все уйдёте. Мы говорим, что и в бумагах уже расписались, а нам говорят то, что вы расписались никого не волнует, мы вас всех автоматически передали».

Перевести техработников в частные предприятия, было решено в прошлом году, когда областью руководил Жансеит Туймебаев. Одна из причин такого решения — бытовавшее мнение, что на должности технических работников люди попадают, заплатив взятку. К возмущённым сотрудникам школ вышел сам аким района и пригласил для беседы в актовый зал. Как заявил Нурбол Турашбеков никто из 742-х техработников школ не пострадает.

Нурбол Турашбеков, аким Тюлькубасского района: «Работники школ, перейдя в частные компании, ничего от этого не потеряют. В первую очередь, у них останется та же самая зарплата. Получать её они будут полностью, без задержек. Если заболеют им, то будет оплачиваться больничный».

Чтобы максимально урегулировать ситуацию, все акимы проведут беседы с техническими работниками школ, разъясняя что в материальном плане для них ничего не изменится. С частными компаниями, где теперь будут числиться работники, акиматы заключат договор. И в случае его нарушения компании понесут наказание.

Данияр Худайбергенов