Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой город Арысь. В первую очередь, в сельском округе Акдала глава региона побывал на ТОО «Казына жер LTD».

Отметим, предприятие, созданное в 2012 году занимается производством молока. В распоряжении товарищества 2858 гектаров земли и 1200 голов крупного рогатого скота породы голштинской породы. В среднем здесь надои с каждой коровы — 25 литров, постоянной работой обеспечены 52 человека, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Также акиму области показали цеха ТОО «Арыс минералды су». Компания по производству безалкогольных напитков была основана в 2018 году. Инвестиционная стоимость проекта, расположенного на территории 1 га, составляет 250 млн тенге. Производственная мощность — 18 млн литров в год. В дальнейшем руководство предприятия намерено расширить ассортимент своей продукции.

Наряду с этим, в ходе поездки Умирзак Естаевич ознакомился с планом работ в рамках проекта «Ауылым – алтын бесігім». В соответствии с планом предусмотрены работы по озеленению и реконструкции парков города Арысь. Кроме того, главу региона ознакомили с проектами строительства Дворца школьников, летнего оздоровительного лагеря и спортивного комплекса. Напомним, на сегодняшний день в городе работает один физкультурно-оздоровительный комплекс. В комплексе, введенном в эксплуатацию в 2015 году, функционируют несколько спортивных секций.

В свою очередь, аким области поручил руководству района реализовывать данный проект на системной основе, а также обеспечить благоустройство сел и устойчивое развитие аграрного сектора. Умирзак Шукеев еще раз напомнил, что со стороны государства для этого предусмотрены соответствующие льготы и поддержка.

Глава региона ознакомился с ходом строительства солнечной электростанции, мощность которой составляет 14 МВт. Общая площадь станции — 30 га. Совместный проект французской компании UrboSolar реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Стоимость проекта – 7 млрд тенге. После запуска станции, постоянной работой будут обеспечены 30 человек.

Помимо этого, рабочая группа посетила сельскохозяйственный производственный кооператив SPK-1 компании “International company of Cotton”, создаваемый в сельском округе Байыркум. Кооператив намерен заняться выращиванием и переработкой хлопка. Общая инвестиционная стоимость проекта — 5 млрд. тенге. В настоящее время в собственности кооператива находятся 5 тыс гектаров земли. В рамках первого этапа запланировано освоить 2 тыс гектаров, а оставшиеся земли в следующем году, в ходе реализации второго этапа. Особенность проекта – использование новых технологий, которые позволяют снизить расходы воды в 5 раз. После полной реализации проекта, постоянной работой будут обеспечены 500 человек.