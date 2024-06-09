Солнце днем и солнце ночью

Светильники на солнечных батареях – это, пожалуй, самый подходящий вариант уличного освещения двора частного дома или дачи. Они максимально просты и удобны в монтаже и использовании. Но недостатки все же есть, хотя достоинств куда больше.

Видовое разнообразие

Сегодня в магазинах и на интернет-площадках можно найти автономные уличные светильники самых разных видов.

Грунтовые – самые простые в монтаже. Они имеют ножку с заостренным концом, которая просто втыкается в землю. Такие модели отлично подходят для освещения садовых дорожек и декоративного оформления клумб и беседок.

Настенные светильники крепятся на стены домов, веранд, хозпостроек и любые вертикальные поверхности. Это один из хороших вариантов для подсветки крыльца дома и входных дверей.

Подвесные светильники часто используют как декоративные, украшая ими деревья, зоны отдыха, беседки.

Встраиваемые светильники требуют более сложного монтажа, их встраивают в вертикальную или горизонтальную поверхность: покрытие дорожек, потолок беседки, ступени лестниц и т.д. Такие модели чаще используют в качестве маркировочных или декоративных.

Важные моменты

Логично, что светильники, работающие на солнечных батареях, нуждаются в обилии солнечного света. Даже минимальное затенение может повлиять на скорость и степень зарядки батареи. А если батарея будет заряжаться не полностью, то освещение станет тусклым и малоэффективным.

Приборы небольшой мощности (10-100 лм) можно использовать как маркировочные или декоративные. Если светильники нужны для полноценного освещения определенный части территории, то придется подбирать экземпляры с более мощными светодиодами (от 700 лм).

Учтите, что светильники для уличной эксплуатации обязательно должны быть адаптированы к негативному влиянию внешних факторов (повышенной влажности, перепадам температур, пыли, грязи и т.п.).

О том, в каких условиях можно использовать тот или иной прибор, можно судить по индексу IP (класс пыле- и влагозащиты светильника), который присваивается всем видам осветительного оборудования. Для уличных фонарей минимальный класс защиты – IP44. Узнать IP той или иной модели светильника можно из его паспорта.

Обратите внимание и на емкость аккумулятора. Чем она больше, тем дольше работает светильник в темное время суток, но и тем дольше он будет заряжаться. Полноценное освещение территории в течение целой ночи смогут организовать приборы с аккумуляторами, рассчитанными на напряжение от 3 Вт.

Плюсы…

Автономность: светильники на солнечных батареях не нуждаются в питании от электросети, регулярной смене батареек или зарядке аккумуляторов традиционным способом. Они сами обеспечивают себя энергией, получая ее от солнечных лучей.

Компактность и мобильность: практически все модели осветительных приборов этого типа имеют небольшой вес, компактные габариты и нестационарное крепление, поэтому их можно в любой момент без привлечения специальной техники снять с одной части участка и переместить на другую или просто убрать на хранение.

Экономичность: поскольку основной источник энергии для таких светильников – солнце, то затраты на освещение будут нулевыми. Даже расходные материалы менять практически не придется: светодиодные лампы, которыми оснащены приборы, служат по 50 тыс. часов и более.

Простота монтажа: светильники легко устанавливаются в любой части участка и также легко демонтируются при необходимости. Для монтажа не потребуется привлекать специалистов, все работы можно выполнить своими руками, просто ознакомившись с инструкцией.

Электробезопасность: приборы не включаются в сеть, им не нужны питающие провода, то есть вероятность получить электротравму при их эксплуатации сведена к нулю.

…и минусы

Зависимость от погодных условий считается одним из существенных недостатков таких приборов. В регионах, где часто погода пасмурная, а световой день короткий, – это существенный минус, солнечные батареи могут не добирать энергии для полноценной подзарядки. Но на солнечном юге об этом можно не переживать. Во всяком случае, на весь дачный сезон – с марта по сентябрь – солнца им хватит.

Еще нужно учесть, что яркость ламп от момента включения до завершения работы постепенно снижается. Под утро свет будет значительно более тусклым, чем вечером. Но с учетом нового времени, когда летом рассветает в четыре утра, это уже не так важно.

А вот ограничения по температуре нужно принять во внимание. Многие модели на солнечных батареях рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от -50°С до +50°С. А у нас летом на солнце поверхности разогреваются значительно сильнее. Это следует учитывать при установке.

И напоследок стоит сказать о главном недостатке: если у фонаря выйдут из строя аккумулятор или встроенные LED-лампочки, починить прибор будет уже невозможно, придется приобретать новый светильник.

Яна Котт