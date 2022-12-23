В Туркестанской области не могут запустить индустриальную зону

Площадка для бизнеса, где должны были развивать пищевую промышленность, в Тюлькубасском районе появилась 5 лет назад, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Тогда под нее выделили земельный участок и за бюджетные деньги стали прокладывать инфраструктуру. Только на электрическую подстанцию ушло полмиллиарда тенге. Но с тех пор ни одно предприятие так и не заработало. Расторопнее оказались охотники за металлом.

На этом участке в 30 гектаров должны были появиться заводы и фабрики. Но вместо них — памятник потерянному полумиллиарду бюджетных тенге. Так местные жители окрестили эту электрическую подстанцию. Её строили для новых производств, но так и не запустили. Здесь хотели развивать пищевую промышленность, и даже нашлись инвесторы, готовые вложиться в проекты. Спустя годы об амбициозных планах сельчанам мало, что напоминает.

«Начали и начали, думали, работа будет. Люди будут там работать. Всё так и осталось. А народ, как жил, так и живём в селе. Говорили, индустриальная зона будет открываться. Какие-то производства. Начался так и остался, до завершения не дошли. Никто землю не брал», — говорит Тобай Адильбаев, житель п.Абайлы.

В районном акимате и сами удивлены такому развитию событий. Вспоминают, в 2017 году электрическую подстанцию на баланс сначала приняло управление энергетики. Но спустя годы там решили передать объект районным властям, но уже без ценного оборудования. Его украли вандалы, и расхитителей не нашли. Дело полицейские закрыли.

«Мы дефектный акт сделали, потом на основании проектно-сметной документации подготовили и направили в область в управление энергетики. Если выдадут деньги с бюджета, обратно подстанцию, наверное, подключим. По дефектному акту по ПСД нарушения выявлены на 39 миллионов, ну это не нарушения. Ну, то, что украли», — говорит Улас Алимбаев, руководитель отдела предпринимательства Тюлькубасского района.

И всё же идея создания здесь индустриальной зоны остаётся. После восстановления электростанции, обещают вновь вернуться к производствам. И вновь нашли инвесторов. Пока только два предпринимателя захотели вложиться в де