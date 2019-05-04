100 смартфонов за 100 дней: В Казахстане стартует акция «Требуй чек – выиграй приз!»

С 1 мая по 8 августа 2019 года граждане Республики Казахстан смогут принять участие в акции «Требуй чек – выиграй приз». Акция проводится Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Оператором фискальных данных, сообщает Департамент государственных доходов по городу Шымкент.

В период проведения акции каждый житель страны, совершая любые покупки или получая платные услуги, получает шанс стать обладателем смартфона. Необходимо только зарегистировать чеки за оплату товаров, работ и услуг в мобильном приложении «Тандау». В акции принимают участие чеки контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (Онлайн ККМ).

Целью проведения данной акции является повышение гражданской активности, воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов как потребителей товаров, работ и услуг, сокращение размеров теневой экономики.

Принять участие в широкомасштабной республиканской акции «Требуй чек – выиграй приз» смогут все граждане Казахстана старше 18 лет, которые при приобретении любых товаров, работ и услуг получили чеки онлайн ККМ.

Бесплатное мобильное приложение «Тандау», где необходимо зарегистрировать данные участника и полученного чека, доступно для скачивания в Google Play market и App.

По условиям акции дата и время выдачи чека должны быть не ранее даты начала розыгрыша. Количество чеков, регистрируемых одним участником, не ограничено.

Подробные условия акции и инструкцию по работе с приложением можно посмотреть на сайте акции www.trebui.kz.

Среди участников ежедневно в течение периода проведения акции будет разыграно 100 смартфонов.