С начала года ДГД запустил Пилотный проект, который предусматривает поэтапное введение СНТ (Приказ МФ РК от 16.11.2020 года № 1104).

При реализации продуктов питания и хозяйственных товаров физическим лицам, выдается чек контрольно-кассовой машины. Важно: сопроводительные накладные на товары не оформляются (пункты 71-73 Правил).

Учитывая, что покупатели вправе вернуть купленный товар в течение 14 дней, то списание реализованного товара с Виртуального склада осуществляется на 16 календарный день. Списание производится автоматически по данным чеков ККМ в информационной системе ЭСФ.

Вместе с тем, для розничных реализаторов алкоголя и сигарет (магазины, супермаркеты, рестораны, бары и т.д), есть дополнительное требование в виде подтверждения СНТ в информационной системе «Электронные счета-фактуры» при получении товара от поставщика. При дальнейшей продаже СНТ оформляется исключительно на добровольной основе.

Для реализации табачных изделий, в качестве альтернативы 2Д сканеров, можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Naqty Sauda» (Android и IOS).

Для поддержки предпринимателей и обсуждения вопросов активно функционирует Telegram-чат «Markirovka Qoldau». С 18 февраля 2021 года Единый оператор по маркировке товаров (далее- АО «Казахтелеком») совместно с НПП «Атамекен» запустил специальную обучающую программу по работе с ИС МПТ.

По вопросам маркировки товаров круглосуточно работает бесплатная «горячая» линия по номеру — 8 800 080 6565.