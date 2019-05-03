Спасатели Шымкента обеспечили безопасность в проведении соревнований по триатлону.

С 27 по 28 апреля на побережье водохранилища «Кошкорган» города Кентау прошел первый этап Кубка Республики Казахстан по триатлону.

В соревнованиях приняли участие более 150 человек и 50 судей прибывших из городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент а также Алматинской, Акмолинской и Туркестнанской областей.

Для обеспечения безопасности, было организовано патрулирование водохранилища «Кошкорган», а также контроль плавательных средств в секторе заплыва. На протяжении всего пути спасатели сопровождали на плавсредствах участников соревнований.

В рамках мероприятий спасатели провели профилактические беседы по недопущению гибели людей на воде.