В Шымкенте из окна выпала 5-летняя девочка

bwblbНесчастный случай произошел 23 марта в 16 микрорайоне Аль-Фарабийского района. Девочка осталась без присмотра родителей, передает OTYRAR.

Из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного жилого дома, выпала девочка 2018 года рождения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент девочке сделали операцию, она впала в кому.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Департамента полиции.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают родителей ни под каким предлогом не оставлять детей без присмотра.