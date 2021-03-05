Для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с возможной паводковой ситуацией в северных регионах, Департаментом по ЧС города Шымкент подготовлен специальный отряд.

В личном составе 48 сотрудников. Сформированы силы и средства в количестве 7 единиц спецтехники, 4 лодок, 13 единиц мотопомп, обеспечены продовольствием на 13 дней сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Согласно инструкции республиканского командно-штабного учения «Көктем-2021» поступил сигнал «Тасқын-2002». По этому сигналу были подготовлены силы и средства департамента и в связи со сложившейся ситуацией в населенном пункте Екпинди отправлены в Туркестанскую область. Непосредственно руководил формированием оперативной группы заместитель начальника Департамента по ЧС города Шымкент полковник гражданской защиты Жанибек Каримбаев. С каждым спасателем провел инструктаж по соблюдению техники безопасности при проведении условных аварийно-спасательных работ.