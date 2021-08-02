За прошедшую неделю спасатели Оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Шымкента неоднократно выезжали на сигналы о помощи.

Один из таких поступил из многоэтажного дома №26 по улице Аскарова в Абайском районе, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкент.

В Службу спасения «112 » Департамента по ЧС в 19.38 обратился сын. Мужчина сообщил о том, что его пожилая мама не открывает двери квартиры. К месту происшествия в течение 10 минут прибывает спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 спасателей.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились с 5-го этажа на балкон 4-го этажа и открыли дверь.

В квартире находилась пожилая женщина, пытаясь встать, она упала с кровати и шесть часов пролежала на полу. Спасатели подняли ее и оказали первую помощь, а также вызвали на место скорую помощь.