В Шардаринском районе выпускники школы, которые окончили учебное заведение 10 лет назад, подарили многодетной семье дом.

В Туркестанской​ области в священный месяц Рамазан совершается много благих дел. К примеру, выпускники школы-лицея «Шардара» ​ 2008-2009 учебного года совместно с благотворительным фондом​ «Қарекет» подарили матери, которая в одиночку воспитывает ​ 6 детей, трехкомнатный дом. ​

Эльмира Жанбырова и ее дети были очень рады такому подарку. Жанбыровы, которые до этого были вынуждены снимать жилье, от всего сердца поблагодарили всех за помощь. Свой вклад в благое дело внесли и ветеран образования Жамал Толешова и коллектив педагогов. На новоселье они совершили обряд шашу.​

В этом году в Шардаринском районам поддержке многодетных семей оказывается особое внимание. Со стороны акимата района до этого ключи от одного из десяти построенных домов были вручены матери тройни​ Гульжанат Пернебаевой,​ а недавно выпускники села Коссейт, окончившие школу 20 лет назад, зарегистрировали земельный участок и построили трехкомнатный дом для своей одноклассницы, матери девяти детей, ​ Анастасии Волокитиной.​

Жанар Есенбекова