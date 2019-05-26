В Шардаринском районе выпускники школы, которые окончили учебное заведение 10 лет назад, подарили многодетной семье дом.
В Туркестанской области в священный месяц Рамазан совершается много благих дел. К примеру, выпускники школы-лицея «Шардара» 2008-2009 учебного года совместно с благотворительным фондом «Қарекет» подарили матери, которая в одиночку воспитывает 6 детей, трехкомнатный дом.
Эльмира Жанбырова и ее дети были очень рады такому подарку. Жанбыровы, которые до этого были вынуждены снимать жилье, от всего сердца поблагодарили всех за помощь. Свой вклад в благое дело внесли и ветеран образования Жамал Толешова и коллектив педагогов. На новоселье они совершили обряд шашу.
В этом году в Шардаринском районам поддержке многодетных семей оказывается особое внимание. Со стороны акимата района до этого ключи от одного из десяти построенных домов были вручены матери тройни Гульжанат Пернебаевой, а недавно выпускники села Коссейт, окончившие школу 20 лет назад, зарегистрировали земельный участок и построили трехкомнатный дом для своей одноклассницы, матери девяти детей, Анастасии Волокитиной.
Жанар Есенбекова