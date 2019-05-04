5 мая в Шымкенте пройдет самая старейшая 82-я по счету легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Южный Казахстан» и управления спорта Шымкента.

В ней принимают участие более 1000 человек из разных районов области. Пожалуй, в нашем городе нет ни одного массового мероприятия с такой историей, которое берет начало с 1937 года.

Соревнования посвящаются Дню Победы и памяти первого председателя облспорткомитета М.Ф. Николаева, который долгие годы давал им старт из трофейной ракетницы.

Место проведения: Политехнический колледж

Начало: 9:30

Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением эстафеты, 5 Мая с 9.00 до 10.30 движение по проспекту Кунаева будет перекрыто. Есть время скорректировать маршрут поездок. Редакция «ЮК» приносит свои извинения за временные неудобств.