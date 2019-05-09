В Шымкенте отметили 9 Мая.

Как брали Берлин, как узнали о победе. Актеры театра попытались до мелких подробностей донести события тех лет.

Для желающих установили полевую кухню. К примеру, в меню солдатская каша из гречки и мяса. И, конечно, фронтовые сто грамм.

«Мы прошли такой страшный путь. Не дай Бог такое увидеть даже во сне. Живите и радуйтесь жизни. С праздником!» — сказала Анна Федоровна Шаля, ветеран ВОВ.

В завершении танцы, ветераны как в 1945 ом, 9 мая станцевали под «Катюшу» и приняли поздравления. В этот день у ветеранов одно желание, встретить следующий День Победы, пройти еще один раз в строю Бессмертного полка, станцевать под «Катюшу» и услышать слова благодарности от потомком. Спасибо за Победу!