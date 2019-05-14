В Шымкенте очередь на сдачу документов для получения пособия чуть не закончилась дракой между посетителями.

По словам собравшихся, причиной раздора между очередниками, собравшимися у здания с пяти утра, послужило отсутствие условий для очередников, пришедших сдать документы.

Очередь, чтобы сдать документы на получение адресной социальной помощи нового формата, шымкентцы занимают с 5-ти утра. Избежать скандалов, и даже драк, порой не удается.

Фируза Сидикова, житель г. Шымкент: «Я пришла сюда ближе к 5-ти утра. Записалась в тетрадь под 87 номером. Но, когда дверь открыли, то представители организации нам сказали, что документы будут принимать только у тех, кто пришел к 8 утра. А остальные подождут. И здесь толпа сразу разделилась на две части и произошел скандал. Люди даже дрались здесь».

На все просьбы успокоится и заверения, что документы примут у всех, разгорячённая толпа не реагирует. В дело пришлось вмешаться полицейским.

Представители центра занятости и социальных услуг утверждают, что до этого дня проблем с очередностью не возникало.

Шагдат Асет, заместитель директора центра занятости населения г. Шымкент: «До сегодняшнего дня наши специалисты сами изготавливали талоны и принимали граждан по ним. Сейчас мы рассматриваем вопрос с установкой терминала по выдаче талонов».

Прием документов на получение АСП — пособий для людей с низким доходом и малообеспеченных семей, начался месяц назад. Специалисты успели принять 39 тысяч документов. Половина заявителей уже получила по 21 тыс тенге. Оставшимся, обещают выплатить до конца мая.

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