Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане

Глава государства в ходе послания народу Казахстана объявил о проведении досрочных президентских выборов осенью 2022 года, передает OTYRAR.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — объявил Токаев.

По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено«, — сказал Глава государства.