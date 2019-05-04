На днях, в ночное время на номер «102» дежурной части полиции Шымкента поступил звонок от неизвестного гражданина с сообщением о том, что он организует теракт.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП г. Шымкент в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался житель населенного пункта Тассай города Шымкента.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкент.