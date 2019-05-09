В Толебийском районе малыши приняли участие в параде Победы

Необычный праздник приготовили в Толебийском районе. В честь празднования Дня Победы над фашизмом организовали парад Победы.

Только участниками шествия стали детишки. Маленькие бойцы в форме моряков, танкистов, летчиков прошлись по главной площади районного центра.

Как и требуют строгие правила, участников парада встречали стоя. Ветераны и военные отдали честь детишкам. Те, в свою очередь, пели военные песни.

Идея провести такой парад пришла сотрудникам акимата Толебийского района. Ветеранов войны поздравил глава района Бауыржан Омарбеков.

«Я поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам удачи и здоровья. Пусть никогда не будет войны», — сказал Омарбеков.

В завершении парада детишек угостили мороженым и сладкими подарками.

Шуддин Саидов