Аким области раскритиковал Ленгер за бездействие на фоне экономического роста района

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки посетил Толебийский район. Он ознакомился с реализацией социальных и производственных проектов, а также провёл совещание с активом района, где были рассмотрены ключевые направления развития — от инвестиций до экологии.

По итогам первого полугодия объём валового регионального продукта Толебийского района составил 70,8 миллиарда тенге, что на 39% выше аналогичного периода прошлого года. Основной вклад в экономику внесли промышленность — 53,3%, сельское хозяйство — 20,4%, торговля — 18,4% и строительство — 7,9%. На душу населения ВРП составил 480 тысяч тенге.

В промышленности планируется реализация четырёх крупных инвестиционных проектов на общую сумму 6,5 миллиарда тенге. Среди них — строительство двух мини-ГЭС в селе Жоғарғы Ақсу, новый завод KazPlast в Ленгере, а также создание индустриального парка на 14 гектарах в селе Киелитас. Благодаря этим инициативам ожидается открытие 180 новых рабочих мест и дополнительные поступления в местный бюджет.

Еркегали Алимкулов, аким Толебийского района: «Экономика района продолжает расти, несмотря на внешние вызовы. Уже в этом году реализуются крупные проекты в промышленности и энергетике. Мы нацелены на создание новых производств и повышение доходов бюджета».

В ходе совещания аким области Нуралхан Кушеров дал поручения по активизации работы в ряде направлений. В частности, он отметил, что при общем объёме инвестиций в 20,3 миллиарда тенге, зафиксированных в первом полугодии, ряд сельских округов не выполнили план.

Также прозвучала критика в адрес городского центра района — Ленгера, где, несмотря на наличие всей необходимой инфраструктуры, в последние годы не реализовано ни одного крупного инвестиционного проекта.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В Ленгере есть все условия, но нет инициатив. Это нужно менять. Кроме того, экологическая акция «Чистый Казахстан» — не разовая кампания, а стратегический проект. Поддержание чистоты и порядка должно стать нормой повседневной жизни».

На совещании также обсуждались вопросы увеличения собственных доходов района, развитие сельского хозяйства, а также перспективы туристической отрасли. Руководители профильных управлений доложили о текущем положении дел и обозначили ключевые проблемы.

Повышение инвестиционной привлекательности, рост промышленного производства и создание инфраструктуры для бизнеса — ключевые ориентиры в стратегии развития Толебийского района. Региональные власти нацелены на комплексный подход, совмещающий экономическое и экологическое развитие.