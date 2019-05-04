В ЦОНах Шымкента у миграции самые комфортные условия труда: обед длиннее, рабочий день короче.

«Все по-прежнему у нас: без бумажки, ты букашка. И это несмотря на то, что идет всеобщая цифровизация, да и требование той самой бумажки законодательно не предусмотрено.

Но это так, эмоции, а теперь по существу. Случилось мне вчера воспользоваться услугами миграционного центра. «Вы должны сделать копии паспортов!», этой фразой встречают здесь каждого, кто пришел зарегистрировать гостей из-за рубежа. Услышала ее и я, решив поинтересоваться у обслуживавшего меня Данияра Сагиндыкова, не превышает ли он подобным требованием свои полномочия? Где, собственно, прописано то самое требование о предоставлении копии паспортов. «Читайте документы!», услышала в ответ. Мне тут же вернули обратно мои документы, дав понять, что без ксерокопий никто никого регистрировать не намерен.

«Читать» стала с его коллегой Шолпан Абдукаримовой, точно также доказывающей правомерность требования. Аргумент при этом прозвучал убийственный: «Все делают ксерокопии – и никто не спорит. И только Вы не хотите». В Интернете нашли, что все, что требуется предоставить, так это национальный паспорт, миграционную карту и заявление на регистрацию. Ни о каких ксерокопиях при этом речи не шло.

На помощь бросились другие сотрудники Центра миграционных услуг. Отложив дела, они стали перечитывать инструкции. И тоже не нашли ничего, доказывающего правомочность требования ксерокопий паспортов.

Сколько бы продолжался этот всеобщий ликбез, не знаю. В зале неожиданно появился человек в штатском, спросив, в чем дело. Ему тут же стали жаловаться на меня. И тут случилось чудо: незнакомец (жалею, что не уточнила его имя и должность, чтобы выразить публичную благодарность) громко сообщил, что я абсолютно права и ни какие ксерокопии не нужны и требовать их сотрудники не должны. Все необходимые паспортные данные вписываются в заявление на регистрацию и их задача только сверить достоверность этих данных.

Но и на этом «приятное» впечатление от знакомства с работой Центра миграционных услуг не закончилось. Выяснилось, что на карточке регистрации надо поставить печать, а начальник работает до 17 часов, при том, что центр до 18-30. Что-то в этом объяснении мне показалось не логичным, и я продолжила выяснять, как такое возможно и что делать всем этим людям, а среди нас была пожилая женщина с больной ногой.

Сначала в ответ услышала, что начальник сдает отчет, потом, что его вызвало вышестоящее начальство на совещание. На помощь пришел все тот же человек в штатском, потребовавший немедленно позвонить и «поставить людям печати».

Через сорок минут гонец привез печать. Ставить их стали прямо посреди зала. На выходе из Центра миграционных услуг я увидела ксерокс. Видимо, поэтому и заставляют всех поголовно делать ксерокопии документов, чтобы чей-то бизнес процветал», — поделилась впечатлениями о работе миграционных служб журналист Любовь Доброта в социальных сетях.

От себя добавим, что совсем недавно тоже пришлось столкнуться с тем, что работники миграции имеют самые комфортные условия работы. При том, что ЦОН работает без перерыва на обед, они не принимают посетителей ЦОНА с 13.00 до 14.30. Любые попытки прописаться или выписаться в обеденный перерыв тщетны. Посетители, пришедшие именно за этой услугой вынуждены ждать по полтора часа, а вечером вы уже прочитали, рабочий день у них гораздо короче.