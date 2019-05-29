Стражи порядка Сарыагашского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыли кражу золотых изделий на крупную сумму и задержали одного из подозреваемых.

Как выяснили полицейские, задержанный вместе с подельниками на одном из рынков района похитили у продавца сумку с золотыми изделиями, на сумму около 1,5 миллиона тенге.

Факт кражи чужого имущества в крупном размере зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 188 УК РК «Кража».

В целях раскрытия преступления по горячим следам полицейские района провели оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

В результате принятых мер, одного из подозреваемых стражи порядка задержали в городе Шымкенте и взяли под стражу, остальных объявили в розыск.

В настоящее время по факту кражи проведено досудебное расследование и материалы уголовное дела направлены в суд.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть осторожными и следить за своими ценными вещами, сотовыми телефонами и сумками.

Карманники легко и незаметно могут украсть ценные вещи из карманов и открытых сумок. Жителям области следует внимательно относиться к сохранности имущества и не позволить карманникам осуществить свой преступный умысел.

Пресс-служба ДП Туркестанской области