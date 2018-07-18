В Шымкенте состоялся суд над тремя подозреваемыми в краже золотого слитка c завода ювелирных изделий. Родители подсудимых уверяют, что их сыновей силой заставили признать вину. На заводе придерживаются другого мнения, передает 31 канал.

Гульжамал Байсенова уверяет, что ее сын Максут Абдураупов – один из подсудимых по делу о краже золотого слитка – не преступник, а жертва. 14 февраля этого года он уволился с ювелирного завода, где проработал почти год. А 9 марта вышел вечером в магазин и пропал.

ГУЛЬЖАМАЛ БЕЙСЕНОВА, мать подсудимого: – Через несколько часов он позвонил с чужого номера и попросил, чтобы отец пришел на место, где он раньше работал. Когда зашли внутрь, увидели, что дети наши избиты. Жахангир сказал, что поймал наших детей при краже золота. А ушибы и ссадины у них от падения с крыши.

Во время разговора, который родители сняли на камеру, работодатель рассказал, что, еще будучи работниками, трое юношей выкинули золотой слиток на крышу соседского дома, чтобы после увольнения забрать его. Мол, уже и признались в этом. Но родители уверены, что их побоями заставили оговорить себя. В итоге, заявления в полицию понесли обе стороны. Родители – о похищении детей, работодатель – о краже золота. Сегодня Хасан Курбанов, Махсутхан Абдураупов, Атхамбек Атакузиев получили по 3 года и 6 месяцев условно. С таким решением суда родители и адвокат подсудимых не согласны.

ДАУРЕНБЕК МОМБАЕВ, адвокат: – Очень много грубых нарушений со стороны следствия, не установлен сам предмет преступления, предмет преступления был предоставлен спустя полсуток потерпевшим. Поэтому именно этот ли предмет преступления фигурировал в деле, следствием не установлено.

Что касается бывшего работодателя подсудимых Жахангира Нуртаева, то он удовлетворен работой следователей. По его словам, экс-работники получили по заслугам за свое воровство.

ЖАХАНГИР НУРТАЕВ, директор ТОО «Ювелирный завод «Шелковый путь»: – Я их вызвал на работу, там нашли золото – они сами показали. Я их напугал, что вызову милицию и сдам их. Потом они показали, где золото, сами показали, потом я позвонил, и милиция приехала и забрала их. После этого они пишут, что я их якобы из дома вытащил.

Но родители осужденных уверяют, что таких случаев подозрительно много в истории ювелирного завода. Они уверены в невиновности своих сыновей и намерены подать апелляцию.