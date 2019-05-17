По данным филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области, в 2018 году проведены операция на сердце 374 детям.

Экспертами фонда в кардиологии детского возраста по сравнению с прошлым годом отмечено увеличение количества операций на открытом сердце. Так, в 2017 году в общей сложности пролечено 317 пациентов, в том числе до 1 года — 202 ребенка, новорожденных — 18. В 2018 году 374 ребенка перенесли операции на сердце. Из них 279 детей до 1 года.

Работу обслуживающего медицинского учреждения, оказывающего стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь ежедневно осуществляет филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области.

В случае выявления недостатков применяет штрафные санкции. Кроме того, проводится разъяснительная работа среди медицинских учреждений об особенностях закупок услуг в текущем году.

Стоит отметить, перечень организаций, оказывающих услуги в рамках бесплатной медицинской помощи размещен на официальном сайте fms.kz. Застрахованные граждане могут воспользоваться медицинской помощью в рамках пакета ОСМС с 2020 года. Так как договоры на оказание медицинских услуг с частными клиниками, поликлиниками и больницами должны быть заключены на данном этапе. Кроме того, все жители страны смогут бесплатно получать экстренную помощь, неотложную помощь, санитарную авиацию, включая лечение таких социально значимых заболеваний, как СПИД, туберкулез. Граждане, не оплатившие взнос, будут бесплатно получать амбулаторную помощь и стационарную помощь при возникновении экстренных ситуаций.

По результатам мониторинга, проведенного экспертами фонда, предусмотрено выделение дополнительных средств с учетом потребностей в высокотехнологичных медицинских услугах.