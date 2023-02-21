В Шымкенте внедрили новые правила в лечении пациентов с электрокардиостимулятором

Пациенты, перенесшие операцию на сердце, теперь находятся под медицинским наблюдением медсестер, а не врачей.

Для этого под руководством Шымкентского кардиологического центра запущена специальная программа, в рамках которой лечение пациентов с кардиоустановкой на сердце проводят медицинские работники среднего звена.

В стране из года в год растет число пациентов, нуждающихся в операции по установке аппарата LVAC , заменяющего трансплатацию сердца. На сегодняшний день в городе зарегистрировано около 6400 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Кардиохирурги устанавливают прибор на сердце, если показания к операции подходят для пациента. После операции больные должны находиться под медицинским наблюдением Раньше после тяжелой операции пациент пребывал под наблюдением врача, теперь после хирургического вмешательства больных берут под контроль и проводят необходимое лечение медицинские сёстры. Эту инициативу в Шымкенте начали реализовывать в прошлом году.

«Цель сегодняшней конференции — научить медсестёр, как оказывать помощь и ухаживать за такими пациентами. Раньше такими больными занимались врачи. Мы хотим показать среднему медперсоналу, как проводить различные процедуры и на какие показания обращать особое внимание» — говорит кардиолог Шымкентского городского центра сердца Айнаш Балабекова.

«Шымкентский кардиоцентр» сегодня стал центром внедрения инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, подготовки и обучения специалистов. Сейчас центр осваивает хирургические методы лечения хронической сердечной недостаточности и лидирует в различных инновационных операциях на сердце. На сегодняшний день здесь проведена операция по установке аппарата LVAC для 8 пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Раньше такие операции проводили только в Астане, говорят специалисты.

«Лечение сердечной недостаточности с использованием LVAC-насоса на сегодня один из самых инновационных методов. За последнее время мы установили такие аппараты 8-ми пациентам. Раньше для проведения такой операции пациенты отправлялись в Астану или выезжали заграницу. Теперь же у нас есть возможность оказывать помощь больным здесь в Шымкенте», — рассказывает старшая медсестра операционного отделения Жанар Сатыбалдиева.

Стоит отметить, что с 2018 года в стране реализуется дорожная карта по лечению хронической сердечной недостаточности. В рамках этой программы в южном регионе открыто 13 кабинетов по лечению хронических болезней сердца. В этих кабинетах медсестры оказывают медицинскую помощь пациентам, перенесшим операцию на сердце.