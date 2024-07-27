Болезни сердца молодеют

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Шымкенте снизилась вдвое за последние два года. Врачи связывают это с проведением высокотехнологичных операций, которые теперь делают пациентам с тяжёлыми патологиями. На снижение статистики также повлияли своевременные скрининги, которые проводят среди населения.

В «Центре сердца» Шымкента за год провели 6 тысяч операций. Двум тысячам пациентам после коронографических исследований установили стент. Кардиологи практикуют малоинвазивные операции, рассказывает заведующий ангиографической лабораторией Исабек Керимкулов.

«90 процентов операции мы проводим под местной анестезией, без общего наркоза. Пациенты находятся в полном сознании, в контакте с врачом. Благодаря этому они быстрее идут на поправку», — говорит Исабек Керимкулов.

Большинство пациентов Центра обращаются с диагнозом «ишемическая болезнь сердца», многие попали сюда с острым коронарным синдромом. А некоторые до приступа даже и не подозревали о своём заболевании. Например, как 52-летний Габит Абилаким. Его на операционный стол доставила бригада «Скорой помощи».

«Когда у меня случился сердечный приступ, медики отреагировали оперативно. Спасибо сотрудникам «скорой», быстро привезли в больницу. А здесь за полчаса взяли все анализы и провели операцию. Мне установили три стента. Сейчас выполняю все рекомендации врачей, принимаю лекарства. Самочувствие хорошее», — говорит Габит Абилаким, житель г. Шымкента.

В этом году в Шымкенте на проведение скринингов выделили 8 млрд тенге. В том числе на раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Значительное снижение смертности связано с доступностью высокотехнологичных операций и своевременной диагностикой, – считает замдиректора филиала Фонда мед страхования Арапкуль Избасарова.

«Высокотехнологичные операций сами по себе очень дорогие и не каждому по карману. Но с внедрением ОСМС они стали доступны широким слоям населения. Это спасло жизнь многим пациентам. Свою роль сыграло и регулярное проведение скринингов», — говорит Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала НКАО «Фонд социального медицинского страхования».

Сердечно-сосудистые заболевания, по данным фонда социального медстрахования в последние годы значительно «помолодели». Поэтому врачи предупреждают – к своему здоровью надо относиться ответственно.