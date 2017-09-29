Проект «Пульс жизни» позволит бесплатно проверить сердце и получить приз

Начиная с 1999 года, ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается Всемирный день сердца, поддерживаемый организациями-членами Всемирной Федерации Сердца из 100 стран. Компания SANTO запускает экспресс-скрининги «Пульс жизни», приуроченные к Всемирному дню сердца и Всемирному дню тромбозов.

Проект «Пульс жизни» направлен на профилактику и борьбу с основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и призван обратить внимание людей на необходимость прохождения регулярного обследования сердца и уровня холестерина. Пульс жизни стартовал 29 сентября в городах Алматы и Шымкент.

Основная цель проекта «Пульс жизни» — информирование граждан о необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров, скринингов по выявлению болезней системы кровообращения и сердечно-сосудистой системы и их осложнений, повышение ответственности за свое здоровье и привлечение внимания населения к актуальности проблем, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.

Заболевания сердечно-сосудистой системы в последние годы значительно «помолодели», они являются первой причиной смертности в Казахстане, тогда как своевременная диагностика и лечение позволяют надолго сохранить здоровье и жить активной полноценной жизнью.

29 и 30 сентября, а также 1, 7, 8, 14 и 15 октября в крупных торговых центрах городов (ТРЦ Dostyk Plaza в Алматы и ТРЦ Shymkent Plaza в Шымкенте) с 12:00 до 18:00 будут работать кардиопункты SANTO, где посетители смогут измерить артериальное давление и определить уровень холестерина. Каждый, кто пройдет проверку, получает билет на концерт, который состоится 14 октября с 12:00 до 19:00 в Алматы ТРЦ Dostyk Plaza в Алматы и 15 октября с 12:00 до 19:00 в Шымкенте ТРЦ Shymkent Plaza в Шымкенте и возможность выиграть приз.

Силиконовый браслет выдавался в качестве дополнительного бонуса всем, кто пришел на проверку сердца непосредственно 29 сентября – в день старта проекта. Прием ведут врачи-кардиологи. Превратить Всемирный день сердца и Всемирный день тромбозов в проект по проявлению заботы и теплоты о дорогих нашим сердцам людях – главная идея компании SANTO – организаторов проекта «Пульс жизни». Всю информацию о проекте и графиках проведения скринингов можно будет узнать на страницах компании SANTO в социальных сетях по хэштегу #SANTOпульсЖизни. Кстати, призы будут разыгрываться среди постов, тэгов и хэштегов авторов, призывающих близких, друзей, знакомых пройти экспресс-скрининг в кардиопунктах SANTO под слоганом «Забота о сердцах ваших близких». Друзья, откликнувшиеся на призыв, оставляют свои данные. Большинство сработавших призывов получает призы.

В поддержку проекта «Пуль жизни», будет проведен флешмоб «Забота о сердцах ваших близких». Флешмоб состоится 7 октября в 12.00 в Алматы в ТРЦ Dostyk Plaza и 8 октября в 12:00 в Шымкенте в ТРЦ Shymkent Plaza. Участники флешмоба соберутся вместе в форме сердца, взявшись за руки.

Приглашаем всех желающих пройти экспресс-скриниги «Пульс жизни» и принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Всемирного дня сердца и Всемирного дня тромбозов.

Елена Арышева, руководитель отдела по связям с общественность компании SANTO отмечает: «Как правило, люди обращаются к врачам только в случае уже явных проблем со здоровьем, откладывая в долгий ящик профилактический визит к доктору. Совсем другое дело, когда такие близкие люди — друзья, родственники, любимые — просят нас пройти обследование! Это делает нас более ответственными. Проект нашей компании «Пульс жизни» направлен на привлечение внимания общества к необходимости своевременной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы наших родных и близких, а также принятие регулярного лечения».