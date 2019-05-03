Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Шымкент совместно с ДКНБ города установлены факты взяточничества начальниками Отдела медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции города, а также медико-санитарной части Учреждения ДУИС МВД РК по г. Шымкент (лейтенантом юстиции).

Начальник Отдела медико-социальной экспертизы подозревается в получении через посредника начальника медико-санитарной части при пособничестве врача-фтизиатра взятки в сумме 150 тыс. тенге за установление инвалидности 3-группы осужденному и отбывающему наказание в указанном учреждении.

В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.