Взятка за инвалидность: в чем подозреваются начальник Отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции Шымкента и начальник медсанчасти Учреждения ДУИС МВД РК по г. Шымкент.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Шымкент совместно с ДКНБ города установлены факты взяточничества начальниками Отдела медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции города, а также медико-санитарной части Учреждения ДУИС МВД РК по г. Шымкент (лейтенантом юстиции).
Начальник Отдела медико-социальной экспертизы подозревается в получении через посредника начальника медико-санитарной части при пособничестве врача-фтизиатра взятки в сумме 150 тыс. тенге за установление инвалидности 3-группы осужденному и отбывающему наказание в указанном учреждении.
В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
Взятка за инвалидность. Шымкент.
Взятка за инвалидность: в чем подозреваются начальник Отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции Шымкента и начальник медсанчасти Учреждения ДУИС МВД РК по г. Шымкент.Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по г.Шымкент совместно с ДКНБ города установлены факты взяточничества начальниками Отдела медико-социальной экспертизы департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции города, а также медико-санитарной части Учреждения ДУИС МВД РК по г. Шымкент (лейтенантом юстиции).Начальник Отдела медико-социальной экспертизы подозревается в получении через посредника начальника медико-санитарной части при пособничестве врача-фтизиатра взятки в сумме 150 тыс. тенге за установление инвалидности 3-группы осужденному и отбывающему наказание в указанном учреждении.В связи с полным признанием вины в отношении подозреваемых процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.
Опубликовано Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Пятница, 3 мая 2019 г.