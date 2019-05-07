В Шымкенте горожане с большим удовольствием фотографировали и снимали на видео добродушного слоненка. Маленький артист цирка прогуливался возле бывшего кинотеатра «Казахстан».

Особый восторг животное вызвало у маленьких горожан. Видео набирает множество просмотров. Слоненок оказался в Шымкенте вместе с гастролирующим цирком. Свое необычное шоу, в третий миллионник страны приехал показать московский цирк династии Корниловых «Цирк Слонов».

Главной изюминкой фееричного по своей красоте шоу, стали выступления настоящих индийских слонов, в постановке дрессировщика в 4-ом поколении Андрея Дементьева-Корнилова.