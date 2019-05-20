Жители улицы Саяжол микрорайона Онтустик просят построить им детскую площадку. Приближаются летние каникулы, а место для игр детей нет, — жалуются горожане. В этом микрорайоне отстроенном десятки лет назад действительно не предусмотрена детская площадка.

Свободную площадку, расположенную на территории мечети Хазаерет Али, жители микрорайона Онтустик приглядели давно. На взгляд горожан, земельный участок, расположенный в тени деревьев, очень удобен для строительства детской площадки.

Но служители мечети предложение жителей микрорайона передать мирянам землю не поддержали, указав на пустующий участок вдоль автомобильной дороги.

— Вон там есть свободная площадка. Пусть договариваются с владельцем и если он разрешит могут там построить. Места хватит. Это же не футбольное поле.

— Нам здесь очень нужна детская площадка. Детей здесь живёт много, а играть им негде. Они постоянно выбегают на дорогу, родители волнуются бояться за их жизнь. Они целыми днями играют, где придётся вчера вот еле нашли своих детей в посёлке Карабастау. Мы давно думали о площадке и вот недавно наконец приглядели.

Священнослужители ничего не имеют против строительства детской площадки. Но как объясняют представители духовенства назначение земли, на которой находится мечеть, они самовольно поменять не могут. Вопросы передачи земли культовых сооружений в компетенции Духовного управления мусульман Казахстана.

Мухамеджан ЕСТИМИРОВ, представитель заместителя имама г. Шымкента: «Мы сами выступаем за то, чтобы дети росли здоровыми и всесторонне развитыми и не против того, чтобы у детей была своя площадка. Но вопросы передачи земель принадлежащих мечети в ведении Духовного управления мусульман Казахстана. И ни городские власти не другие государственные структуры решать их не могут».

Как объяснили жителям микрорайона представители акимата Енбекшинского района, в планах администрации строительство детских площадок в частном секторе не предусмотрено. В этом году строительство детских площадок во дворах многоэтажек будет вестись в рамках государственно-частного партнёрства. На 2019-2024 годы на эти цели из бюджета предусмотрено полтора миллиарда тенге.

Александр Малахов, заместитель акима Каратаусского района г. Шымкента: «Во-первых, никакого заявления от жителей улицы Саяжол к нам не поступало. Во-вторых, строительство детских площадок в частном секторе не предусмотрено. Этот вопрос мы попытаемся решить в рамках государственно-частного партнёрства».

По всему вероятно, что для того чтобы у детей появилась собственная площадка деньги придётся собирать родителям. И лишь в том случае если Духовное управление мусульман Казахстана даст разрешение на использование земли мечети под эти цели.

Данияр Худайбергенов