В рамках реализуемого Генеральной прокуратурой проекта – «Единый реестр административных производств» (ЕРАП) в стране автоматизирован процесс оформления и оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Начиная с апреля т.г. дорожными полицейскими административные протоколы за нарушения ПДД (подведомственные рассмотрению органами внутренних дел) повсеместно составляются в электронном формате на планшетных устройствах.

Это значительно упрощает порядок погашения наложенных адмштрафов, которые можно оплачивать на месте (используя право оплаты в размере 50% от указанной в санкции статьи суммы штрафа), а также через кассовые отделения крупных банков.

Кроме того в режиме онлайн имеется возможность оплаты штрафа на интернет-ресурсах банков – www.kaspi.kz, www.post.kz и www.homebank.kz., а также через их платежные терминалы или мобильные приложения.

Для удобства граждан действуют и государственные ресурсы — qamqor.gov.kz. и www.egov.kz.

После погашения взыскания сведения об этом в течение 15-20 минут отображаются в системе, что освобождает граждан от визита в госорган и необходимости подтверждать оплату квитанцией.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК press@kgp.kz