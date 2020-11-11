Полицейские Туркестанской области задержали водителя автомашины с переворачивающимися номерами.

В ходе мониторинга социальных сетей внимание полицейских привлекло видео с автомашиной Toyota Camry, водитель которой разъезжал с переворачивающимися номерами.

Сотрудники УП города Туркестан установили нарушителя и привлекли молодого человека к ответственности. В отношении автовладельца составили административный протокол по статье 590 ч. 7 КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств“.

Нарушителя ПДД оштрафовали на 15 МРП или на сумму около 40 тысяч тенге.