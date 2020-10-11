На территории города Шымкент в период с 6 по 10 октября прошло оперативно-профилактическое мероприятие “Внимание – пешеход!”

Главной целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, укрепление дорожно-транспортной дисциплины. В ходе мероприятия сотрудники Полка патрульной полиции Департамента полиции города Шымкент, выявили ряд нарушений ПДД водителями и пешеходами.

Так, 7 октября проспекту Тауке хана Аль-Фарабийского района, за парковку автомашины в неустановленном месте на водителя автотранспорта ВАЗ был составлен административный протокол по части 1 статьи 597 КоАП РК.

Кроме того, за эти сутки по улице Шаяхметова Енбекшинского района, за тонирование окон на водителя автомашины BMW составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК.