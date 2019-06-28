В Арыси все эти дни работали 1500 сотрудников полиции и Национальной гвардии. С первых часов ЧП в Арыси был создан штаб, который оперативно работал совместно с Минобороны РК.

«На сегодняшний день в городе работают 600 сотрудников полиции, Арысский РОВД приступил к работе. Организован 81 автобус акимом Шымкента, жители, которые находились в Шымкенте, возвращаются домой. На всех улицах Арыси ходят полицейские. Полицейские наряды будут принимать жалобы жителей, если произошли факты похищения, а также повреждения домов. По криминальным фактам будут сразу предприниматься меры.

По факту взрыва здесь работает следственная группа военно-следственного Департамента МВД РК, возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будет установлено, кто допустил халатность. Пока осмотр складов мы не проводим, там еще работают саперы, как только они закончат, то произведем полный осмотр места происшествия.

Что касается краж, то на сегодня официально зарегистрированы четыре факта. В том числе и похищение скота. Проводится расследование.

В данное время в Арыси работают около 70 следователей и криминалистов.

Совместно с акиматом создана группа, которая занимается обследованием домов. При обнаружении вызываются саперы.

Что касается вчерашних событий в Шымкенте, то действительно, граждане выражали свое недовольство, перекрыли движение, полиция все оцепила. В то же время мы не применили со своей стороны никаких действий, кроме контроля над ситуацией», — сообщил министр МВД РК Ерлан Тургумбаев.