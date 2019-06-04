Полицейские Туркестанской области задержали серийного афериста, который причастен по меньшей мере к 35 фактам мошенничества.

Мужчина выманивал деньги у потерпевших, обещая помощь с получением субсидий по госпрограмме, передает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Жетысайского РОП обратился с заявлением местный житель. Мужчина заявил, что в одном из административных зданий Жетысайского района неизвестный, войдя в доверие, выманил у него 70 тысяч тенге под предлогом помощи в получении госсубсидий на полмиллиона тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Жетысайского РОП по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемого.

Почувствовав безнаказанность, аферист принялся за очередную жертву. В полицию вновь обратился потерпевший. Он отдал мошеннику 50 тысяч тенге. Аферист обещал помощь ему с получением субсидий по госспрограмме на 350 тысяч тенге.

Полицейские района провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В итоге подозреваемого в мошенничестве удалось задержать. Следствием установлена причастность задержанного по меньшей мере к 35 фактам мошенничества.

Аферист выманил у каждого от 50 до 100 тысяч тенге и нанес ущерб потерпевшим на более 1,5 млн тенге.

Подозреваемый полностью признался в содеянном, материалы досудебного расследования направили в суд.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам — для получения субсидий по госспрограмме необходимо обратиться к законным представителям. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то стоит незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.