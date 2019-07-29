30 июля 2019 года прохождением циклона и связанных с ним фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами.

Лишь на юге и юго-западе республики сохраняется ясная погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, ночью и утром местами – туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами возможно выпадение града.

В Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Костанайской, днем в Актюбинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами – пыльная буря, в Костанайской области днем местами возможен град.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем местами возможен град. В Мангыстауской области местами – пыльная буря, ночью и утром местами – туман.



Днем в Алматинской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.



В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане переменная область, днем + 34..+36 выше нуля.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем +34..+36 градусов выше нуля.