За пять дней на водоемах страны утонуло 22 человека, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
В настоящее время проходит пик купального сезона, который сопровождается высокой температурой воздуха, сезонами отпусков и население страны активно проводит время у водоемов. Поэтому взрослым нужно задуматься о собственной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.
В связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде. Так, за прошедшие пять дней (22—26 июля 2019 года) на водоемах страны погибло 22 человека, из них 6 детей.
Причинами гибели людей 16 человек (из них 5 детей) явилась недооценка собственных сил при купании, 1 ребенок при падении в водоемы в результате оставления их без присмотра, 5 человек при нарушении правил во время ловли рыбы.
Эти случаи зарегистрированы в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.
В период каникул хотелось бы особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов.
Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
— входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;.
— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;.
— нырять в непроверенных и необорудованных местах;.
— заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;.
— плавать на предметах, не предназначенных для плавания;.
— приближаться к судам;.
— загрязнять и засорять водоемы;.
— оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;.
— подавать крики ложной тревоги;.
— взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;.
— входить в воду детям без сопровождения взрослых;.
— оставлять купающихся детей без присмотра.