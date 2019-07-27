За пять дней на водоемах страны утонуло 22 человека, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

В настоящее время проходит пик купального сезона, который сопровождается высокой температурой воздуха, сезонами отпусков и население страны активно проводит время у водоемов. Поэтому взрослым нужно задуматься о собственной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.

В связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде. Так, за прошедшие пять дней (22—26 июля 2019 года) на водоемах страны погибло 22 человека, из них 6 детей.

Причинами гибели людей 16 человек (из них 5 детей) явилась недооценка собственных сил при купании, 1 ребенок при падении в водоемы в результате оставления их без присмотра, 5 человек при нарушении правил во время ловли рыбы.