В Шардаре утонули рыбаки

За пять дней на водоемах страны утонуло 22 человека, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

В настоящее время проходит пик купального сезона, который сопровождается высокой температурой воздуха, сезонами отпусков и население страны активно проводит время у водоемов. Поэтому взрослым нужно задуматься о собственной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.

В связи с устоявшейся жаркой погодой зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде. Так, за прошедшие пять дней (22—26 июля 2019 года) на водоемах страны погибло 22 человека, из них 6 детей.

Причинами гибели людей 16 человек (из них 5 детей) явилась недооценка собственных сил при купании, 1 ребенок при падении в водоемы в результате оставления их без присмотра, 5 человек при нарушении правил во время ловли рыбы.

Эти случаи зарегистрированы в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

В период каникул хотелось бы особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов.

Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

— входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;.

— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;.

— нырять в непроверенных и необорудованных местах;.

— заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;.

— плавать на предметах, не предназначенных для плавания;.

— приближаться к судам;.

— загрязнять и засорять водоемы;.

— оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;.

— подавать крики ложной тревоги;.

— взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;.

— входить в воду детям без сопровождения взрослых;.

— оставлять купающихся детей без присмотра.

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