В частных бассейнах Шымкента гибнет больше детей, чем в открытых водоемах

Спасатели Шымкента отмечают, что горожане стали более дисциплинированными на берегу открытых водоёмов, но более беспечными на территории собственных домовладений, что нередко приводит к трагедиям.

Всплеск трагических происшествий на воде в Шымкенте пришёлся на середину купального сезона. И, как показывает анализ, все инциденты связаны с халатностью горожан, бездумно относящихся к водной стихии и судьбе своих детей, было заявлено в ходе брифинга Департамента по ЧС, на котором подвели итоги первой половины купального сезона.

«Если обратиться к статистике, то нужно отметить, что в этом году, в Казахстане, с начала года, в водоёмах погибли 161 человек. Среди них 55 детей. А в Шымкенте, с начала года, произошло 6 несчастных случаев на воде. Но, согласно критериям Министерства, как случаи утопления зарегистрировано зарегистрировано 4 факта.

Так, 4 июля в жилом массиве Кайнарбулак, в бассейне утонул ребёнок 2016 года рождения, оставшийся без присмотра родителей. 14 июля поступил вызов из микрорайона Кызылжар, там, так же в бассейне, утонул ребёнок, оставшийся без присмотра родителей. 23 июля поступило ещё одно сообщение о том, что пострадал в бассейне трехлетний мальчик.

Все несчастные случаи произошли по недосмотру родителей. И мы обращаемся к жителям Шымкент, а с просьбой следить за своими детьми», — говорит начальник Управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента Нуржан Каракозев,

В преддверии и в ходе купального сезона спасатели рассказывают горожанам о правилах поведения на воде и об ответственности за их нарушения. Как говорят сотрудники Департамента, в городе достаточно безопасных мест для отдыха, где можно провести время в жаркий сезон.

«В Шымкенте, согласно постановлению акима города, определены 5 зон для отдыха. В трёх из них официально разрешено купаться. Это, так называемый «Холодильник», на водохранилище Тогуз, Бадамское водохранилище и зона отдыха на реке Кошкарата.

А в озере Тулпар и в озере на территории Дендропарка — купаться нельзя, они предназначены только для туризма и отдыха. Купание в этих водоёмах наказывается штрафом», — рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента Нуржан Каракозев.

Также городской Департамент по ЧС совместно с городским и районными акиматами составили список из 13-ти потенциально опасных участков расположенных в черте города.

«Там в выходные и праздничные дни с предупредительными целями патрулируют наши специалисты и сотрудники правоохранительных органов. Месторасположение опасных участков можно узнать на сайте «Адилет», — сказал Нуржан Каракозев, начальник Управления гражданской обороны ДЧС г. Шымкента.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде Департамент по ЧС совместно с городским акиматом подписал меморандумы с владельцами бассейнов. Договоры предусматривают бесплатное обучение плаванию двух тысяч детей из малообеспеченных семей. Следят за безопасностью отдыхающих на водоёмах 55 специалистов городского спасательного Департамента и около сорока человек частных компаний.