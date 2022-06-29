Появилось видео за несколько мгновений до трагедии в каньоне Аксу

В сети распространилась видезапись, которую сняли иностранные студенты во время прогулки в каньоне Аксу буквально за несколько мгновений до трагедии.

С песнями и плясками проводили в последний путь двух друзей иностранные студенты медакадемии Шымкента, сами того не подозревая. На кадрах видно, как группа молодых парней развлекается на реке в каньоне Аксу.

На фоне играет веселая индийская песня, парни танцуют и даже не замечают, как одного из друзей сильным течением уносит в водоворот. Молодой парень пытается сопротивляться, но сильное течение уносит его все дальше и дальше. Друзья, заметившие утопающего, берутся за руки и пытаются помочь. После этого видео обрывается.

Трагедия произошла 26 июня примерно в 4 часа дня. Тогда в каньоне Аксу утонули двое студентов из Индии, которые учились в медицинской академии в Шымкенте. Парням было всего чуть больше 20 лет. Позже на место просшествия приедут сотрудники ДЧС, но тела двух студентов не найдены до сих пор.