1 сентября купальный сезон в стране официально завершен.

Для обеспечения безопасности людей на воде, подразделениями КЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами проводился большой комплекс организационных и практических мероприятий. Ежедневно осуществлялся рейды и патрулирования с участием сотрудников органов гражданской защиты и полиции.

С начала текущего года на водоемах страны спасателями спасено 160 человек, из них 35 детей. А с начала купального сезона (1 июня по 31 августа т.г.) спасено 140 человек, из них 27 детей, сообщает Пресс-служба КЧС МВД РК.

Вместе с тем, с начала купального периода (с 1 июня по 31 августа т.г.) по причинам недооценки собственных сил, в состоянии алкогольного опьянения при купании, при спасании утопающего и оставлении детей без присмотра взрослых на водоемах страны утонуло 239 человек (в 2019 году 282), из них 75 детей (в 2019 году 88 детей).

Только за последнюю неделю купального сезона (с 24 по 31 августа) в Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, г. Шымкент утонуло 14 человек, из них 3 детей.

А также в текущий купальный сезон наибольшее количество утонувших наблюдается в Алматинской – 35, Восточно-Казахстанской – 31, Туркестанской областях – 23.

Для профилактики гибели людей на воде совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами проведен комплекс мер.

По стране определены 445 разрешенных мест для купания (имеются постановление акимов), установлено 6 020 предупреждающих знаков. Для обеспечения безопасности людей на водоемах обучено 689 спасателей дружинников частных пляжей.

Совместно с Департаментами полиции и волонтерскими организациями осуществляются рейды и патрулирования по выявлению нарушителей правил поведения в общественных местах и безопасности на водоемах.

С 1 мая т.г. проведено свыше 33 тыс. рейдов и патрулирований, к административной ответственности привлечено 6 355 человек, наложено штрафа на сумму свыше 14 млн. тенге, по статьям 440 КоАП «Нарушения Правил нахождения в общественных местах» и 364 «Нарушение правил общего водопользования».

В ходе рейдовых мероприятий проводится разъяснительная работа с населением по мерам безопасности на водоемах, распространяется агитационная продукция (листовки, памятки). Всего роздано 499 564 тыс. агитационной продукции.