2 сентября 2020 года по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон.
Так, в Нур-Султане в девятиэтажном жилом доме по ул. Нажимеденова из окна квартиры пятого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. От полученных травм скончался в больнице.
В Актау в пятиэтажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры пятого этажа ребенок 2017 года рождения. С различными травмами госпитализирован в больницу.
В поселке Калкаман Павлодарской области в четырехэтажном жилом доме из окна четвертого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. С различными травмами госпитализирован в больницу.
В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД для предотвращения таких несчастных случаев, призывает граждан:
— Не оставляйте маленьких детей одних;
— Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
— При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;
— Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
Берегите себя и своих детей!