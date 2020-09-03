2 сентября 2020 года по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон.

Так, в Нур-Султане в девятиэтажном жилом доме по ул. Нажимеденова из окна квартиры пятого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. От полученных травм скончался в больнице.

В Актау в пятиэтажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры пятого этажа ребенок 2017 года рождения. С различными травмами госпитализирован в больницу.

В поселке Калкаман Павлодарской области в четырехэтажном жилом доме из окна четвертого этажа, оставшись без присмотра взрослых, выпал ребенок 2016 года рождения. С различными травмами госпитализирован в больницу.

В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.​ ​ ​ ​ ​

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД для предотвращения таких несчастных случаев, призывает граждан:

— Не оставляйте маленьких детей одних;

— Не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

— При проветривании убедитесь, что ребёнок находится под присмотром;

— Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Берегите себя и своих детей!

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