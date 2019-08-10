10 августа – День рождения Абая Кунанбаева

Любое сравнение страдает, принижает уровень личности того, кого сравнивают. И все-таки, чтобы обозначить простым, лаконичным языком значимость Абая для нынешних молодых людей, по каким-то причинам пока не знакомым с его творчеством, проще сказать им так: «Абай – это наш, казахстанский Пушкин!» Пусть для начала хотя бы на этом уровне впечатают в свое сознание это утверждение, а потом уже начинают узнавать, изучать его творчество.

Еще можно ошеломить их несколькими «контрольными» фактами из биографии великого поэта, просветителя, переводчика и философа. К примеру, такими. Впервые Абай стал отцом в возрасте 17 лет. Его первая жена Ділдә – правнучка знаменитого Казыбек бия. Любопытно, как им, его нынешним ровесникам, покажется это? Всего же у поэта было три жены, от которых родилось… 20 детей.

Еще факт. К политике Абая стали приобщать с 13 лет. Его отец, крупный бай, помещик, учил своего юного наследника вникать в межродовые тяжбы, ссоры, интриги.

Третий не часто тиражируемый, но очевидный факт – Абай родился и умер, будучи гражданином Российской империи. И на самом деле Абая звали вовсе не Абаем, в паспорте значилось имя «Ибрагим». Абай – это прозвище, данное ему бабушкой Зере, которая как все бабушки в мире нянчилась и беспокоилась о здоровье внука. Когда он начал делать первые шаги, она, глядя на него, неустанно повторяла: «Абай бол! Будь осторожен». Так и «приклеилось» к нему это имя, теперь такое родное и узнаваемое для нас.

И еще один факт – Абай является автором философского труда под названием «Слова назидания» («Қара сөздері»), актуальность мыслей которого не утрачена по сей день!

10 августа мы будем отмечать 174-летие поэта. Следующий год – юбилейный. Вот ведь время летит. Я помню нет, не 100-летие Абая, а то, как в Шымкенте отмечали 150-летие поэта. В 1995 году день рождения Абая отмечался под эгидой ЮНЕСКО, тот год был объявлен международным Годом Абая. Именно тогда на входе в парк Абая со стороны улицы Желтоксан появился милый памятник поэту, у которого горожане уже четверть века (!) любят делать групповые фотоснимки, сэлфиться.

Двумя годами ранее в Казахстане появилась по-настоящему добрая традиция – именно в день рождения поэта и философа стали проводить повсеместно «Абаевские чтения». Сегодня эта традиция сохранилась и даже отчасти трансформировалась в челлендж.

Напомню, челлендж – это модное английское слово, которое можно перевести как «вызов», в конкретном случае «видеоразвод на слабо» по определенной теме.

А вот здесь надо сделать небольшое отступление. 30 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы. В нем говорится о том, что надо достойно, буквально – «на высоком организационном и содержательном уровне» подготовиться и провести 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году.

Так вот, 1 июня челлендж в соцсетях в поддержку инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о масштабном праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая запустила выпускница программы «Болашак» Шынар Шакенова. Шынар предложила казахстанцам публиковать в социальных сетях видеозаписи, на которых они читают свои любимые стихотворения Абая, сопровождая их хэштегом #Abai175. Естественно, что этот челлендж подхватили не только казахстанцы, но и люди со всего мира. Те, кому понятна и дорога эта тема.

В преддверии юбилейной даты поэта приветствуются любые добрые, просветительские, обучающие, развлекательные, познавательные акции. Наконец-то Абая станут больше читать, цитировать, узнавать. Так хочется, вот честно, чтобы в каждой семье казахстанцев появился томик его «Слов назиданий», чтобы люди – кто перечитал, а кто – впервые прочитали роман-эпопею Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Ведь неслучайно ученый с мировым именем Каныш Сатпаев назвал эту эпопею «энциклопедией казахской жизни».

Не раз и не два я слышала на шымкентских тоях и посиделках поскромнее, как очень к месту выступающие, вернее – тостующие вставляли в свою речь цитаты «из Абая». К примеру, как вам цитата Абая Кунанбаева о дружбе: «Плохой друг, как тень: в солнечный день беги – не убежишь, в пасмурный день ищи – не сыщешь». А вот что назидал нам поэт о богатстве: «Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умение – нет». И еще одна цитата от просветителя Абая Кунанбаева: «Кто отравил Сократа, сжег Жанну д’ Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истины».

А многим ли известен тот факт, что в педагогической системе Абая первостепенное значение отводится нравственному примеру и языкам. Зная другие языки, ты расширяешь свои горизонты. Именно Абай, переводя классиков русской, немецкой, английской и французской литературы познакомил свой народ с западной культурой.

Вы поняли, Абай современен, его мысли по-прежнему актуальны, а, значит, будут востребованы. Это наипервейший признак классика.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА