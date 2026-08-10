День рождения Абая Кунанбаева отметили в Туркестане

День рождения великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева отметили и в Туркестане. Торжественное мероприятие прошло на аллее у памятника Абаю в Новом городе. Почтить великого мыслителя собрались аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители маслихата, ветераны, интеллигенция, молодежь и жители города.

Участники возложили цветы к памятнику и говорили о наследии Абая, которое и сегодня остается важной частью духовной жизни страны. Своеобразным продолжением вечера стала литературная композиция в исполнении учащихся городского центра детей и подростков. Ребята прочли произведения великого поэта, а руководители центра исполнили одну из самых известных песен Абая — «Көзімнің қарасы».

Дополнением к мероприятию стала выставка «Абай әлемі: Ойдан-өнегеге». Здесь собрали книги, посвященные жизни и творчеству поэта, его произведения и художественные работы. Так, через стихи, музыку и книги участникам напомнили о мыслях и ценностях Абая, которые остаются актуальными и спустя десятилетия.

«Сегодня мы собрались в Туркестане на мероприятии, имеющем большое духовное значение. В прошлом году на высоком уровне по всей стране отмечалось 180-летие великого поэта. В этом году эта традиция продолжается, и во всех регионах страны широко проводятся мероприятия, направленные на популяризацию творчества Абая. День Абая — это не только праздник, посвященный памяти великого мыслителя. Это день, который отражает духовное обновление нашего народа, национальную идентичность, стремление к знаниям и мудрости. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно отмечал, что почитание наследия Абая является важной ценностью, объединяющей нацию и воспитывающей сознание молодого поколения. Поэтому познать Абая — значит познать самих себя, а читать Абая — значит служить будущему страны», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.