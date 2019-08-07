Ерлан Куанышевич открыл страницу и в социальной сети Instagram — @erlan_aitakhanov. И сделал это по просьбе жителей мегаполиса.

Пресс-служба акима города сообщала о том, что у акима города Шымкента Ерлана Айтаханова личный аккаунт был только в социальной сети Facebook (Erlan Aitakhanov).

По просьбе жителей мегаполиса Ерлан Куанышевич открыл страницу и в социальной сети Instagram — @erlan_aitakhanov. Другие аккуанты с использованием имени акима города в социальных сетях являются фейками, так же, как и информация, размещенная в них.