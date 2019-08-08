Вопрос организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане рассмотрят на площадке «Атамекена».

6 августа в Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен» поступил проект постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (далее – Проект).

Проект предусматривает следующие поправки:

1. Уполномоченным организациям (обменным пунктам) необходимо увеличить уставный капитал до 100 000 000 тенге. Согласно действующей редакции, 30 млн. тенге для обменных пунктов в городах республиканского значения, 20 млн. тенге – для городских обменных пунктов и 10 млн. тенге – для региональных.

2. Обменные пункты должны будут обеспечивать наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20% от суммы уставного капитала (дополнительный резерв).

3. При обмене любой суммы клиентам необходимо будет предоставить информацию о паспортных данных, ИИН и месте жительства (сегодня данные требования действуют только для сделок свыше 500 тыс. тенге)

4. Изменение режима работы обменных пунктов с 10.00 до 19.00. В настоящее время режим работы обменного пункта определяет собственник.

Так как указанные изменения затрагивают интересы значительного количества субъектов МСБ «Атамекен» сообщает о проведении публичного сбора мнений, замечаний, а также предложений.

Для выработки единой позиции предлагаем ознакомиться с Проектом. Замечания и предложения к Проекту просим направлять до 12 августа на эл. адрес: a.tazhibaeva@atameken.kz, либо звонить нам: 8 (7172) 919-358.

С текстом Проекта вы можете ознакомиться на сайте «Атамекен» во вкладке «Бизнес и Закон», либо на сайте Открытые НПА.