Аким города, выслушавший доклады руководителей компетентных органов, дал конкретные поручения по систематизации работы. В частности, для сохранения стабильной общественно-политической обстановки специалистам дано задание чаще проводить встречи с населением, отвечать на вопросы, волнующие граждан.

Помимо этого, Ерлан Куанышевич поручил в рамках программы развития Шымкента обеспечить выполнение индикаторов и показателей, запланированных на 2019 год, а по основным направлениям ежемесячно проводить анализ и докладывать об итогах.

Нельзя допускать необоснованного образования дебиторской и кредиторской задолженности, отметил аким. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить качественное исполнение бюджета.