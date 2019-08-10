Глава города подчеркнул, что обретение Шымкентом нового статуса и признание Туркестана областным центром не должно отразиться негативно на духовной связи населения двух городов.

«Мы должны понимать, что придание Шымкенту статуса города республиканского значения и становление нового Туркестана было сделано не для того, чтобы между ними были разделения, а для того, чтобы южный регион активно развивался. Духовная связь — очень тонкий вопрос. Даже самая маленькая ошибка не прощается. Теперь мероприятия, направленные на развитие нашей страны, будем проводить вместе с туркестанцами» — сказал​ Е. Айтаханов в ходе встречи.

Аким говорил и о возрождении ярмарок сельхозпродукции, которые некоторое время не проводились. «После разделения области и города было приостановлено проведение традиционных ярмарок сельхозпродукции. Это была не просто возможность приобрести продукты по цене ниже рыночной — мероприятие дарило людям хорошее настроение.​ Шымкентцы скучают​ по туркестанским производителям. Мы хотим видеть в Шымкенте южных аграриев, которые не просят лишних денег за свою продукцию, довольствуются тем, что есть. Поэтому снова приглашаем в Шымкент сельхозпроизводителей Туркестанской области. Приезжайте, привозите свой урожай. Это выгодно обеим сторонам», — сказал глава города.

Нужно отметить, в следующем году исполняется 1150 лет со дня рождения Абу-Насыра аль-Фараби. Е. Айтаханов предложил на высоком уровне отметить знаменательную дату и в Шымкенте. «Почему бы открытие мероприятий не сделать в Туркестане, а закрытие — в Шымкенте? Аль-Фараби был выдающейся личностью, был близок всему казахскому народу, всему человечеству. Это мероприятие было бы общим для жителей Шымкента и Туркестана», — сказал​ Ерлан Куанышевич.

Еще одно значимое мероприятия — в следующем году Шымкент станет культурной столицей СНГ.​ Если в его организации примут участие туркестанцы, оно пройдет на более высоком уровне.

В ходе встречи обсуждался также вопрос сохранения духовных ценностей, приобщения к ним подрастающего поколения. Произошел обмен мнениями о роли представителей интеллигенции в воспитании молодежи.​ Участники поделились своими предложениями и выразили надежду, что такие встречи будут проводиться чаще.