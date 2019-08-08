Обрушился магазин, разбита аптека и многое другое. Сотни предпринимателей понесли ущерб во время взрывов в Арыси. Кто и как будет восстанавливать объекты малого и среднего бизнеса, когда выделят деньги?

Обсудить проблемные вопросы собрались пострадавшие предприниматели и представители власти. Заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев поясняет, помощь будет оказана.

«Из областного бюджета на помощь предпринимателям выделено 200 млн тенге. Мы понимаем, что этого не хватит. Поэтому дополнительно по указу Премьер-министра страны Аскара Мамина выделят еще 800 млн тенге», — сказал Мейржан Мырзалиев, заместитель акима Туркестанской области

«Мы подготовили 800 млн тенге. Эти деньги будут выделиться через фонд «Даму» микрокредитной организации «Ырыс». Этот вопрос уже решен. Как только будут использованы первые 200 млн, начнем выдавать остальные 800 млн», — пояснил Рустам Карагойшин, заместитель директора Национального управляющего холдингом «Байтерек».

На собрании должны были присутствовать и представители Национальной Палаты предпринимателей Туркестанской области, но по непонятным причинам они на встречу с жителями не пришли. Заместитель акима вместе жителями завершил собрание в зале и отправился в филиал Палаты предпринимателей в Арыси.

Претензия у жителей одна — это нехватка информации и медленный темп работ. Сотрудники НПП «Атамекен» уверяют, что вся работа идет в штатном режиме. По официальным данным, которые нам уже позже предоставили в НПП «Атамекен, «всего по городу выявлено 514 коммерческих объектов. По 484 коммерческим объектам требуются ремонтные работы. 7 объектов полностью разрушены в результате прямого попадания снарядов: 4 магазина, СТО и автомойка на территории АЗС, тойхана, офис производственного кооператива.

Для восстановления 4 разрушенных объектов привлечена крупная строительная компания «АлЖа Курылыс». Данной компанией возводятся магазины «Ай» и «Седеп» по улице Ергобек, здание СТО и автомойки на территории АЗС по улице Конаева и магазин по улице Борикбаева.

Владельцы 285 объектов уже провели либо полный, либо частичный ремонт своими силами. Данные объекты уже осуществляют коммерческую деятельность.

Принято 357 заявок на возмещение ущерба.

Выплаты уже произведены по 74 объектам на общую сумму 418,8 млн тенге.

Кроме того, проводится консультационная работа по финансовой поддержке субъектов предпринимательства. Проведено 3503 консультаций, выдано 2521 справок через портал электронного правительства. В финансовые институты подана 368 заявок. 78 заявок подано на сумму 390 млн тг. Одобрено 22 проектов на сумму 65,5 млн тенге. Выдано 4 кредита на сумму 12 млн тг» , — говорится в сообщении.

Уже на месте представители Палаты предпринимателей по очереди начали отвечать на вопросы возмущенных жителей.

Спустя время на встречу с жителями приехал председатель Палаты предпринимателей «Атамекен» по Туркестанской Области Динмухаммед Абсаттаров, который встретился с возмущенными бизнесменами.

«Мы не сидим просто так. Мы не проводим оценку, поймите! Это задача местных властей. Наняты оценивающие компании, именно они сейчас заканчивают оценку всей территории. Только потом мы начинаем работу по финансированию. Я не строитель, я не оценщик. Все работы ведутся», — пояснил Абсаттаров Динмухаммед, председатель РПП Атамекен по Туркестанской Области

К слову, среди пострадавших предпринимателей Арыси, есть и те, кто документы еще полностью не собрал. У некоторых нет легализации, у других разрешения. Сегодня в Арыси продолжаются работы по восстановлению города, по указу главы государства все работы должны завершится до конца августа.

Шуддин Саидов