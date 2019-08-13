Аким Шымкента рассказал, как будут решаться проблемы в присоединенных поселках

Ерлан Айтаханов совершил рабочий объезд жилых массивов «Базаркакпа», «Карабастау» и микрорайонов «Коксай-2», «Коксай-3. Поездка была совершена в целях реализации поручения Главы государства о развитии окраин.

О проблемах развития инфраструктуры в 16-ти присоединенных к Енбекшинскому району населенных пунктах главе мегаполиса доложил аким района Г. Ильясов.

Затем Е. Айтаханов встретился с биями и жителями поселков и обсудил с ними проблемные вопросы. Они касались ремонта канализационных сетей, восстановления моста через реку Сайрам су, строительства моста через реку Бадам, регистрации правоустанавливающих документов на частные строения, нехватки социальных объектов. Также жителей района волнуют дефицит качественной электроэнергии, питьевой воды и газа.

Аким города отметил, что все проблемы будут решаться поэтапно.

«К Шымкенту был присоединен 41 населенный пункт. Во многих из них жители до сих пор испытывают проблемы с водой, газом, освещением, нет дорог. Елбасы Нурсултан Назарбаев на съезде партии Nur Otan поручил Правительству строить в сельской местности жилье и дороги, проводить коммуникации. Эти работы нужно вести во всех присоединенных к мегаполису населенных пунктах. Будем поэтапно решать скопившиеся за долгие годы проблемы», — сказал Е. Айтаханов.

Он поручил акиму района и компетентным специалистам разработать план мероприятий по развитию инфраструктуры.