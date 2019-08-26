Где продать почку, можно ли превратиться в другого человека с новым сердцем, кто может стать донором — разбираемся вместе с профессором Баймахановым.

Трансплантация в Казахстане начала активно развиваться с 2012 года. В стране действует «презумпция согласия».

В соответствии с кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинская организация имеет право изымать у умершего органы даже в случае, если человек при жизни не оформил надлежащим образом согласия на изъятие органов. Благодаря чему у пациентов есть реальный шанс выжить и вернуться к нормальной жизни.

Несмотря на большой опыт и значительные успехи, трансплантология до сих пор овеяна мифами, большинство из которых основаны на малой осведомленности людей о донорстве.

Развеять мифы и ответить на «глупые» вопросы пользователей соцсетей Sputnik Казахстан попросил председателя правления АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова», доктора медицинских наук, профессора Болатбека Баймаханова.

У меня большой кредит, можно ли продать почку и рассчитаться?

«Во всем мире продажа органов запрещена и является уголовно наказуемым деянием. В статье 22 Дополнительного протокола к «Конвенции по правам человека и биомедицине» (Страсбург, 2002) относительно трансплантации органов и тканей человека прямо указано, что торговля органами и тканями человека запрещена. Также запрещено давать объявления о доступности органов или тканей с целью финансовой выгоды», — говорит Баймаханов.

В Казахстане, как и во всем мире, торговля органами и тканями запрещена и преследуется по закону.

«Это закреплено в кодексе Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года, где в соответствии с пунктом 3 статьи 169 написано, что «купля-продажа тканей и органов (части органов) человека запрещается законодательно», — добавляет профессор.

Говорят, любой орган можно купить на «черном рынке»: где этот рынок?

В Казахстане такого рынка нет ввиду запрета на торговлю органами.

«Так называемого «черного рынка» в Казахстане не существует. Наличие объявлений на некоторых интернет-страницах о продаже своих органов не является доказательством того, что имеется «черный рынок». Нами уже внесены предложения в уполномоченный орган по вопросам ужесточения законодательства за подачу таких объявлений. Надеемся, что в очень скором времени подача таких объявлений будет законодательно запрещена», — отвечает Баймаханов.

Если в карточке написано, что человек согласен быть донором, то при аварии его не будут лечить, а «пустят на органы». А если человек заранее написал отказ от донорства, то ему не сделают операцию по пересадке органов?

«В первую очередь нужно задаться вопросом: зачем это нужно хирургу? Какой у него может быть интерес идти на преступление? Без констатации смерти мозга у человека не могут изъять органы для трансплантации, поскольку это будет считаться уголовным преступлением», — отметил профессор Баймаханов.

В Казахстане у человека изъятие органов для трансплантации производится только после официальной констатации смерти мозга двухкратным консилиумом врачей, в который включают специалистов разного профиля — это хирурги, трансплантологи, анестезиологи-реаниматологи.

«В современном мире смерть мозга человека приравнивается к биологической смерти, то есть фактически это умерший человек, жизнедеятельность и функции внутренних органов которого поддерживаются искусственно при помощи медицинского оборудования. Поэтому это не значит, что человека после аварии не будут лечить. В соответствии с законодательством Казахстана он получит весь объем медицинских услуг в рамках гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи», — подчеркивает Баймаханов.

В Казахстане действует «презумпция согласия» на посмертное донорство, то есть любой гражданин при констатации смерти мозга и совместимости с тканями реципиента может быть потенциальным донором.

«Только после констатации смерти мозга у врачей появляется доступ к информационной системе, и они узнают о наличии потенциального донора. При этом почти во всех случаях несмотря на отсутствие прижизненного отказа от донорства врачи в Казахстане испрашивают письменное согласие родителей или родственников на изъятие донорских органов», — заключает он.

Если пересадить чужое сердце, человек станет похожим на донора?

На сегодняшний день нет конкретных научно-обоснованных данных, что человек меняется и приобретает «качества» донора после перенесенной трансплантации органов.

«По данным зарубежных психологов и психотерапевтов, поведение и характер человека может меняться из-за самого заболевания. Кроме того, учитывая сложность операции, подготовку к операции, поиск родственных доноров, прием множественных лекарственных средств, можно предположить, что эти факторы будут влиять на поведение пациента — депрессия, непринятие и отрицание заболевания», — отвечает профессор.

Если родители не подходят как доноры ребенку, то ребенок приемный?

«Данное утверждение абсолютно неверно. Родители могут быть признаны не подходящими к ребенку в качестве доноров по разным причинам. Это может быть из-за наличия различных заболеваний внутренних органов и систем у родителей, которые являются противопоказанием для донорства. При рассмотрении возможности получения органа от живого донора специалисты оценивают, имеются ли риски для донора. Малейший риск здоровью или жизни донора не допускается», — поясняет Баймаханов.

Кроме того, на тканевую совместимость, то есть, иммунологическое свойство органических тканей, способствующее их приживлению к тканям другого организма, органов родителей и ребенка влияет множество факторов внутренней и внешней среды.

«Ответы на вопросы по поводу «приемный» или «родной» ребенок у родителей можно получить только путем генетических исследований и экспертиз», — добавляет специалист.

С новым органом человек становится абсолютно здоровым — нужно ли отказаться от приема лекарств и соблюдения диеты?

«После трансплантации органов пациенты находятся на постоянной связи и под наблюдением врачей. После операции реципиенту необходимо в обязательном порядке в течение всей жизни принимать лекарства — иммуносупрессивную терапию. Лекарства нужно принимать, так как без иммуносупрессивной терапии организм отторгнет пересаженный орган», — рассказывает Баймаханов.

Если пациент с пересаженным органом считает, что лечение окончено и он выздоровел, перестает слушать врачей — отторжение неизбежно.

Кроме того, нужно соблюдать определенную врачами диету и режим. Режим диеты питания реципиента также зависит от вида трансплантации и наличия у больного различных хронических заболеваний.

«Несоблюдение диеты может ухудшить состояние больного и осложнить течение основного заболевания, из-за которого пришлось пересаживать орган, а также к потере пересаженного органа», — предостерегает врач.

Любой орган можно вырастить в пробирке?

Современная наука активно занимается различными исследованиями по выращиванию органов с помощью развития клеточных технологий и биоинженерии. На сегодняшний день эти исследования выполняются на уровне экспериментов на животных.

«В мировой литературе еще нет данных об успешной пересадке человеку органа, выращенного в искусственных условиях. В перспективе эти технологии придут на смену сегодняшним операциям, во многих странах проводятся научные исследования», — говорит профессор.

В Казахстане не умеют делать трансплантацию, лечиться нужно только за рубежом?

«В Казахстане трансплантологическая помощь населению оказывается в течение многих лет и выполняется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть бесплатно. Трансплантация органов выполняется в нашей стране на уровне международных стандартов. Результаты и анализ проведенных трансплантаций соответствуют мировым данным. В Казахстан приезжают иностранцы для трансплантации органов, что свидетельствует о высоком качестве проводимых операций. Необходимости в трансплантации органов за рубежом нет», — считает профессор Баймаханов.

С результатами трансплантации органов в Казахстане можно ознакомиться в научно-медицинских изданиях, монографиях и отчетах.

Однако, при выборе медицинской организации для проведения трансплантации органов Баймаханов советует изучить вопрос об опыте оказания такой помощи у этой больницы, количестве проведенных трансплантаций, качестве обслуживания, результатах, сроках выживаемости после операции.